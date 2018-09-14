Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar, Kilis kent merkezine ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen ve aralarında obüs yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e geldi.
Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kent merkezinden geçen askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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