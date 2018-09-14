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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar, Kilis kent merkezine ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen ve aralarında obüs yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kent merkezinden geçen askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis obüs yüklü tırlar Suriye sınırı

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