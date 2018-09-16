Suriye sınırına askeri sevkiyat

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SURİYE sınırındaki Kilis'ten Hatay'a askeri araç sevkiyatı sürdürülüyor.
Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen Kilis'te bulunan fırtına obüsleri, sabah saatlerinde çekicilere yüklendi. Askeri araçların taşındığı çekiciler, öğle saatlerinde, güvenlik önlemleri eşliğinde Kilis- Hassa yolundan Hatay'a ilerledi. Araçların, Hatay'a komşu Suriye'nin İdlib kenti sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir
Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah
İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...
ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de Mangkut Tayfunu dehşeti: En az 25 ölü
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum