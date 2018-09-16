Suriye sınırına askeri sevkiyat

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SURİYE sınırındaki Kilis'ten Hatay'a askeri araç sevkiyatı sürdürülüyor.
Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen Kilis'te bulunan fırtına obüsleri, sabah saatlerinde çekicilere yüklendi. Askeri araçların taşındığı çekiciler, öğle saatlerinde, güvenlik önlemleri eşliğinde Kilis- Hassa yolundan Hatay'a ilerledi. Araçların, Hatay'a komşu Suriye'nin İdlib kenti sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.
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