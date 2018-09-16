Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e vardı.
Çeşitli birliklerden gönderilen obüs ve tank yüklü tırların bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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