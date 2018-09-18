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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:24 | Son Güncelleme

Sınırdaki birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve komandolar Hatay'a ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen obüs, zırhlı personel taşıyıcı, tank ve komando birlikleri Hatay'a ulaştı.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen obüs, tank ve zırhlı araçlar ile komando birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.

Takviye amaçlı gelen araçlara sinyal kesici askeri araçların eşlik ettiği gözlendi.

Öte yandan, Suriye sınırındaki birliklere çok sayıda 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı yapıldı.

Beton blokların tırlara yüklenerek sınır hattındaki birliklere gönderildiği öğrenildi.

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beton Komando tank

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