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Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 13:45 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Ferhat DERVİŞOĞLU/HASSA (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay'a geldi. Hassa ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat

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