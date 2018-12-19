Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - SURİYE sınırındaki Hatay'a tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu askeri araçlar sevk edildi.

Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen aralarında tank ve zırhlı araçların da bulunduğu 8 araçlık konvoy, öğle saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen askeri konvoydaki araçların, Hatay'da, Suriye sınır hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

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