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Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 14:07 | Son Güncelleme

SURİYE sınırındaki Hatay'a tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu askeri araçlar sevk edildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - SURİYE sınırındaki Hatay'a tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu askeri araçlar sevk edildi.
Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen aralarında tank ve zırhlı araçların da bulunduğu 8 araçlık konvoy, öğle saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen askeri konvoydaki araçların, Hatay'da, Suriye sınır hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

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Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat

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