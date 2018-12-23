Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, jandarma ve polis ekiplerinin eşliğinde Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Hatay’dan yola çıkan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Kilis’e ulaşmaya devam ediyor.
Yüzlerce aracın bulunduğu konvoyda tank, fırtına obüs, dokça, topçu bataryaları ve mayına dayanıklı kirpiler Kilis’in Elbeyli ilçesine ulaştı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.
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