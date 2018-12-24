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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 23:10 | Son Güncelleme

Suriye sınırına ulaştırılmak üzere Çankırı'dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ile görevli askerler yola çıktı

Çankırı'da, çok sayıda zırhlı araç Suriye sınırına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Çankırı'daki 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT), Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, trenlere yüklendi.

Trene yüklenen zırhlı araçlar, askerler tarafından çelik halatlarla sabitlendi.

Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut da Çankırı Garı'ndan bölgeye giden askerleri uğurlamaya geldi.

Duygusal anların yaşandığı vedalaşmanın ardından zırhlı araç ve askerleri taşıyan tren, hareket etti.

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28. Mekanize Piyade Tugayı çankırı Suriye sınırı zırhlı araç sevkiyatı

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