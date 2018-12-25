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Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 13:47 | Son Güncelleme

SURİYE sınırına askeri sevkiyat sürdürülürken, İstanbul yönünden getirilen askeri araçlar, TEM yolu Kocaeli geçişinden sınır bölgesine götürüldü.  TEM yolu Kocaeli geçişinden, Suriye sınırına götürülen askeri araçların geçişi sürüyor.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNC/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - SURİYE sınırına askeri sevkiyat sürdürülürken, İstanbul yönünden getirilen askeri araçlar, TEM yolu Kocaeli geçişinden sınır bölgesine götürüldü.
TEM yolu Kocaeli geçişinden, Suriye sınırına götürülen askeri araçların geçişi sürüyor. İstanbul yönünden getirilen ve üzerinde tank bulunan TIR ile 2 askeri araç, TEM yolu Kocaeli'nden geçti. Araçları kullanan askeri personel, Gültepe rampasında bulunan tesislerde yaklaşık yarım saat mola verdi. Mola sonrası askeri araçlarla sınır bölgesine doğru yola çıkıldı.

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Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat

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