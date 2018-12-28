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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri personel ve araçlar Kilis'e geldi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy ile askeri personel taşıyan otobüsler Elbeyli ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında kente getirilen askeri personel ve araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri konvoy Kilis zırhlı personel taşıyıcı

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