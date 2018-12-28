Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri personel ve araçlar Kilis'e geldi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy ile askeri personel taşıyan otobüsler Elbeyli ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında kente getirilen askeri personel ve araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

