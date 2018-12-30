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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 17:00 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesinden 20 tank taşıyıcı, Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinden 20 tank taşıyıcı, Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı.

Cizre'deki 80'inci Tank Taburu'ndan 20 tank taşıyıcı, Cizre ve İdil ilçeleri arasında bulunan Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında taşınan askeri konvoydaki araçların, Suriye sınırında bulunan askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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- Konvoydan görüntü
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Bayram KAPLAN-ŞIRNAK-DHA

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