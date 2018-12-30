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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 17:02 | Son Güncelleme

Obüslerin yüklü olduğu tırlardan oluşan konvoy Mardin'e ulaştı

MARDİN (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs yüklü askeri konvoy Mardin'e ulaştı.

Obüslerin yüklü olduğu tırlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa Viranşehir ilçesinden Mardin'in Kızıltepe ilçesine geldi. Buradan sınır hattı boyunca ilerleyen konvoy, Nusaybin ilçesine doğru hareket etti.

Öte yandan, Nusaybin ilçesinden de Şanlıurfa yönüne yaklaşık 50 kirpi aracının geçtiği gözlendi.

Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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askeri sevkiyat obüs

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