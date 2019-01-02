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Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 15:37 | Son Güncelleme

SURİYE sınırındaki birliklere takviye için Hatay'dan gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık konvoy, Şanlıurfa'dan Mardin'e doğru yola çıkarıldı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - SURİYE sınırındaki birliklere takviye için Hatay'dan gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık konvoy, Şanlıurfa'dan Mardin'e doğru yola çıkarıldı. Hatay'dan yola çıkarılan ZPT, jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı. Yol üzerinde tesiste bir süre mola veren askeri personel, daha sonra Mardin- Şırnak güzergahına devam etti. Konvoydaki askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere, takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.

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