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Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 18:39 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinden Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve obüslerin bulunduğu yaklaşık 20 araçlık konvoy, Gaziantep'e ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinden Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve obüslerin bulunduğu yaklaşık 20 araçlık konvoy, Gaziantep'e ulaştı.
Hatay ve çevre illerden yola çıkan tank ve obüsleri taşıyan TIR'ların bulunduğu, yaklaşık 20 araçlık konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep'e ulaştı. Konvoy, ardından Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. TIR'larla taşınan tank ve obüslerin, Suriye sınırındaki askeri birliklerde takviye olarak konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat

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