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SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 19:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve obüslerin bulunduğu yaklaşık 20 araçlık konvoy, Gaziantep'e ulaştı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve obüslerin bulunduğu yaklaşık 20 araçlık konvoy, Gaziantep'e ulaştı.
Hatay ve çevre illerden yola çıkan tank ve obüsleri taşıyan TIR'ların bulunduğu, yaklaşık 20 araçlık konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep'e ulaştı. Konvoy, ardından Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. TIR'larla taşınan tank ve obüslerin, Suriye sınırındaki askeri birliklerde takviye olarak konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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- Askeri araçların ilerlemesi
- Obüs ve tanklar
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: MUSTAFA KANLI/GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 192 MB
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