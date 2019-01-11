Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki birlikten Suriye sınırına sevk edilen zırhlı araçlar, demir yoluyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Derince'den sevk edilen aralarında tankların da bulunduğu 19 vagondan oluşan konvoy, akşam saatlerinde demir yoluyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Garı'na ulaştı.

Burada verilen molanın ardından askeri personellerin refakat ettiği konvoy, Suriye sınırındaki bölgelere sevk edildi.

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