HABER

Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 20:10 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki birlikten Suriye sınırına sevk edilen zırhlı araçlar, demir yoluyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki birlikten Suriye sınırına sevk edilen zırhlı araçlar, demir yoluyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Derince'den sevk edilen aralarında tankların da bulunduğu 19 vagondan oluşan konvoy, akşam saatlerinde demir yoluyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Garı'na ulaştı.
Burada verilen molanın ardından askeri personellerin refakat ettiği konvoy, Suriye sınırındaki bölgelere sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat

PARTNERTürk kullanıcıları yoruma boğduTürk kullanıcıları yoruma boğdu
Ceylin'in öldürülmesi davasında, komşu kadına ağırlaştırılmış müebbet (2) - YenidenCeylin'in öldürülmesi davasında, komşu kadına ağırlaştırılmış müebbet (2) - Yeniden
Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüBoşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.