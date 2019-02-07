Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ve komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen, askeri araçlar ve komando birlikleri Kilis'e ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine geçiş yapan zırhlı personel taşıyıcıların ve komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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