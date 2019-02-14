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Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 23:53 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınır hattına mühimmat, zırhlı personel taşıyıcı ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınır hattına mühimmat, zırhlı personel taşıyıcı ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.
Hatay-Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemler altında Kırıkhan ilçe merkezinden geçti. Reyhanlı'ya doğru yönelen konvoydaki araç, mühimmat ve askerlerin sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Suriye sınırına askeri sevkiyat

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