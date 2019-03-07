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Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 23:29 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), asker ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), asker ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Hassa-Kilis güzergahına doğru yönelen konvoydaki askerlerin Suriye sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.

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Suriye sınırına askeri sevkiyat

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