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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

Kilis'te konuşlu birliklerden yola çıkarılan mühimmat ve askeri araçlardan oluşan konvoy, Suriye sınırına doğru hareket etti.

Kilis'te konuşlu birliklerden yola çıkarılan mühimmat ve askeri araçlardan oluşan konvoy, Suriye sınırına doğru hareket etti.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesinden, öğleden sonra, mühimmat yüklü araç ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep yönüne doğru ilerledi. Konvoyda yer alan araçların, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında belirlenen noktalara konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Askeri personel araç konvoyunun gelişi
- Mühimmat yüklü araçlarını geçişi
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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