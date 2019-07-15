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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 22:25 | Son Güncelleme

Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando, zırhlı personel taşıyıcı, paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen komando, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçlarından oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.

Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri sevkiyat Kilis paletli zırhlı muharebe aracı zırhlı personel taşıyıcı

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