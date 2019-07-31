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Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 01:22 | Son Güncelleme

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine konuşlandırılmak üzere Batı illerinden yola çıkan komando ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy ilçeye ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine konuşlandırılmak üzere Batı illerinden yola çıkan komando ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy ilçeye ulaştı.
Suriye sınırdaki birliklere destek için farklı askeri birliklerden yola çıkan komando ve zırhlı araçlardan oluşan 12 araçlık askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Ceylanpınar’a ulaştı. Suriye sınırındaki 1'inci Hudut Komutanlığı'na giren konvoydaki asker ve zırhlı araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat

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