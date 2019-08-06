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Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 21:30 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. Personel taşıyan 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye’nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç’un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır birliklerine takviye olarak konuşlandırıldı.

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Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat

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