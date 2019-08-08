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Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 00:05 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat yapıldı.  Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri ikmal konvoyu, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı.  Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat yapıldı.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri ikmal konvoyu, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı.

Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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