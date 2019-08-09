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Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 22:34 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan askeri konvoy sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan askeri konvoy sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Akşam saatlerinde Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan 10 araçlık askeri konvoy, Akçakale ilçesine ulaştı. Zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri TIR'lardan oluşan konvoy, Akçakale 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.
Gelen mühimmat ve araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.

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Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat

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