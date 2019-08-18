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Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine, zırhlı araç ve asker sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine, zırhlı araç ve asker sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere, zırhlı araç ve asker sevkiyatı sürdürülüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen zırhlı araçlar ve askerler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. 10 araçlık askeri konvoy, gece saatlerinde, güvenlik önlemleri alınarak, 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na getirildi. Konvoydaki araç ve askerlerin sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat

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