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Suriye sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 22:52 | Son Güncelleme

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına asker ve malzeme sevk edildi.Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına asker ve malzeme sevk edildi.
Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi. Yapılan ikmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy Suriye sınır hattına doğru yeniden yola çıktı. Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

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