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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

Suriye sınırına askeri sevkiyat

GAZİANTEP (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda bulunan 11. Komando Tugayına ait zırhlı araçlar, personellerin bulunduğu otobüsler ve mühimmat ile yaşam malzemelerinin yer aldığı tırların yer aldığı konvoy, Şanlıurfa'ya doğru hareket etti.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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5. Zırhlı Tugay Komutanlığı askeri araçlar sevkiyat Suriye sınırı

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