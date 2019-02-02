Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ve komando takviyesi yapıldı.

Farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri Hatay’a ulaştı. Kırıkhan ve Hassa ilçesine güvenlik önlemleri altında gelen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.



