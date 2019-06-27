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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 16:45 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.  Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki Hassa ilçesine gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki Hassa ilçesine gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.

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