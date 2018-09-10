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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 17:52 | Son Güncelleme

SURİYE sınırındaki Kilis ile Hatay'a, bugün de askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SURİYE sınırındaki Kilis ile Hatay'a, bugün de askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden sevk edilen askeri personel ile araçların taşındığı konvoylar, farklı saatlerde Kilis'e ulaştı. Askeri araçlar ve personeli taşıyan çekiciler, Kilis'teki Öncüpınar ve Çobanbey sınır hatları ile Hatay sınırında konuşlandırıldı. Birkaç gündür sürdürülen sevkiyat kapsamında bugün görülen konvoyda iş makineleri de yer aldı.

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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorSuriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorSuriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorSuriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

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