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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri sevkiyat bugün de sürdü.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri sevkiyat bugün de sürdü.
Türkiye'nin farklı kentlerinde konuşlu birliklerden Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen zırhlı araç ve personel, Kilis'e ulaştı. Askeri konvoyun bir bölümü Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçerken, diğer bölümü de Hatay'a yönlendirildi.

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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorSuriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorSuriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorSuriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

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