Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE sınırındaki Kilis ve Hatay'a askeri sevkiyatlar gece de devam etti.
Kilis’ten, Öncüpınar Sınır hattı ile Hatay sınırına doğru aralıkla bu gece de askeri sevkıyatlar sürdü. Mühimmat ve zırhlı askeri araçların yer aldığı konvoylar, güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar bölgesi ile Hatay'a yönlendirildi.
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