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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 02:06 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna  düzenleyeceği olası operasyon öncesinde, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı başlayan askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası operasyon öncesinde, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı başlayan askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden Gaziantep ve Şanlıurfa'ya gönderilmek üzere yola çıkan tank yüklü askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçen konvoy, Gaziantep yönünde devam etti.

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