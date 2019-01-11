Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası operasyon öncesinde, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı başlayan askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden Gaziantep ve Şanlıurfa'ya gönderilmek üzere yola çıkan tank yüklü askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçen konvoy, Gaziantep yönünde devam etti.

FOTOĞRAFLI

