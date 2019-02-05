Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Mehmet KOCACIK KIRIKHAN (Hatay), (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor. Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
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