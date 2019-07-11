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Suriye sınırına askeri sevkıyat sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 20:04 | Son Güncelleme

Fırat’ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Şanlıurfa’nın Suriye sınırına zırhlı araç sevkıyatı devam ediyor.Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan terör operasyonu için sınıra zırhlı araç sevkıyatı devam ediyor.

Fırat’ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Şanlıurfa’nın Suriye sınırına zırhlı araç sevkıyatı devam ediyor.
Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan terör operasyonu için sınıra zırhlı araç sevkıyatı devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı’na katılan çok sayıda zırhlı araç, Hatay ve Kilis’ten Şanlıurfa’ya geldi. Gün boyunca devam eden sevkıyatlarda tırlarla taşınan tanklar, obüsler ve personel taşıyıcılar, Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Burada gerekli bakımları yapılacak olan zırhlı araçların Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ve Birecik ilçesine gidecekleri öğrenildi.

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