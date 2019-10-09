HABER

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

    Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı.

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor. Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araç ile mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık konvoy, Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Konvoydaki araçların, Akçakale ve Ceylanpınar sınırındaki askeri birliklere konuşlanacağı ve sınır ötesi harekatta Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------

- Araçların tugaydan çıkışı

- Askeri konvoy

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA

=========================

Sosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktıSosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktı
Karamollaoğlu: Trump'ın tehdidi terbiyesizliktirKaramollaoğlu: Trump'ın tehdidi terbiyesizliktir
Ek fotoğraflar // Hırsız evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdüEk fotoğraflar // Hırsız evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da soğuk hava deposunda korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

Ulaşım durdu, dumanlar gökyüzünü kapladı! Korkutan anlar

Vapurdaki iğrenç olayda son dakika gelişmesi

Vapurdaki iğrenç olayda son dakika gelişmesi

İmamoğlu ve Göksu arasında güldüren diyaloglar

İmamoğlu ve Göksu arasında güldüren diyaloglar

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Bakan Soylu'dan Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan olası harekata ilişkin açıklama

Tuğba'ya işkence eden babası tutuklandı! Bakanlık'tan açıklama geldi

Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.