HABER

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 18:26 | Son Güncelleme

SEVKİYAT SÜRÜYOR Kilis'teki birliklerden 15 araçlık askeri konvoy, Hatay'a yönlendirildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR
Kilis'teki birliklerden 15 araçlık askeri konvoy, Hatay'a yönlendirildi. Akşam saatlerinde kentten yola çıkan askeri konvoy, güvenlik önlemi eşliğinden Hatay'a doğru ilerledi.

FOTOĞRAFLI

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)

PARTNERBahar renkli geldiBahar renkli geldi
Aracına almayan taksiciden şikayetçi olduAracına almayan taksiciden şikayetçi oldu
Samanlık yangını büyümeden söndürüldüSamanlık yangını büyümeden söndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.