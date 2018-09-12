Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR
Kilis'teki birliklerden 15 araçlık askeri konvoy, Hatay'a yönlendirildi. Akşam saatlerinde kentten yola çıkan askeri konvoy, güvenlik önlemi eşliğinden Hatay'a doğru ilerledi.
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