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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

ASKERİ KONVOY ŞANLIURFA’DA Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa’ya ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)

ASKERİ KONVOY ŞANLIURFA’DA
Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa’ya ulaştı.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor. Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araç ile mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Ali LEYLAK- Kadir GÜNEŞ/ ŞANLIURFA, (DHA)

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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)

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