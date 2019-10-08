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Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:48 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde farklı bölgelerden Suriye sınırındaki Şanlıurfa’ya askeri sevkıyatlar devam ediyor.Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PYD-PKK’ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde sınır hattına askeri yığınak devam ediyor.

Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde farklı bölgelerden Suriye sınırındaki Şanlıurfa’ya askeri sevkıyatlar devam ediyor.
Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PYD-PKK’ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde sınır hattına askeri yığınak devam ediyor. Türkiye’nin kuzey ve batı illerinden zırhlı araçlar, Suriye’nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale, Aynel-Arap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine gönderiliyor.
Zırhlı araçlar günlerdir aralıksız ve geniş güvenlik tedbirleri arasında, konuşlandırılacakları sınır hattına doğru ilerliyor.

Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor

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