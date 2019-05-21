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Suriye sınırına gece yarısı askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 09:13 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına gece yarısı 5 ayrı askeri sevkiyat gerçekleştirildi.

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına gece yarısı 5 ayrı askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Türkiye'deki çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan 5 ayrı askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında gece yarısı Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattındaki Reyhanlı ilçesine ilerledi. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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