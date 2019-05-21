Suriye sınırına gece yarısı askeri sevkiyat

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına gece yarısı 5 ayrı askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Türkiye'deki çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan 5 ayrı askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında gece yarısı Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattındaki Reyhanlı ilçesine ilerledi. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

