HABER

Suriye sınırına komando sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.

Öte yandan, Suriye sınırındaki birliklere 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı yapıldı.

PARTNEROturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...Oturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...
Taksim'i kara bulutlar kapladıTaksim'i kara bulutlar kapladı
İzmir'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisiİzmir'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Komando

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Avcılar'da doğalgaz santraline yıldırım düştü

İstanbul Avcılar'da doğalgaz santraline yıldırım düştü

Devlet Bahçeli'den zehir zemberek açıklama

Devlet Bahçeli'den zehir zemberek açıklama

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

İstanbul'da trafiği birbirine kattı, polislere direndi

İstanbul'da trafiği birbirine kattı, polislere direndi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.