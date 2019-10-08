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Suriye sınırına komando sevkiyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 15:05 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası askeri harekatı öncesi Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine komando sevkiyatı yapıldı.

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- TÜRKİYE’nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası askeri harekatı öncesi Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine komando sevkiyatı yapıldı.

Türkiye, sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK/YPG’nin işgal ettiği alanlardan çıkarılması, bölgenin güvenli hale getirilmesi için ABD ile Ağustos ayı başında çalışma başlattı. İki ülke tarafından Fırat’ın doğusundaki alana güvenli bölge oluşturulması için yürütülen çalışmalar kapsamında 12 Ağustos tarihinde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. İki ülke askerlerinin yaptığı çalışmalar kapsamında Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Telabyad ile Resulayn kentleri arasında 7 kez hava, 3 kez de ortak kara devriyesi yapıldı. Türkiye, teröristlerin bölgeden çıkması için ABD’ye Eylül ayı sonuna kadar süre tanıdı. Bu süre zarfında da teröristlerin bölgeden çıkmaması üzerine Türkiye, Fırat’ın doğusuna askeri harekat sinyali verdi. Türkiye’nin kararlılığının ardından dün sabah saatlerinden itibaren Telabyad ve Resulayn’da bulunan ABD askerleri, üslerini boşaltmaya başladı. ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Türkiye’nin de sınır hattına askeri sevkiyat hız kazandı. Zırhlı araç sevkiyatı yapılan Akçakale’ye öğle saatlerinde de askeri personel gönderildi. Şanlıurfa yönünden gelen ve Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtta görev alacak komandoları taşıyan 5 otobüs, güvenlik önlemleri arasında, Akçakale’de bulunan TSK’ya ait üs bölgesine ulaştı.

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