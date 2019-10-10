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Suriye sınırına komando sevkiyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 01:28 | Son Güncelleme

HATAY'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.  Hatay’dan akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı.

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- HATAY'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay’dan akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa’da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.

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Suriye sınırına komando sevkiyatıSuriye sınırına komando sevkiyatıSuriye sınırına komando sevkiyatıSuriye sınırına komando sevkiyatı

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