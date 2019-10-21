HABER

Suriye sınırına komando sevkıyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:32 | Son Güncelleme

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve topçu bataryaları Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.Kilis’te askeri hareketlilik yaşanıyor.

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve topçu bataryaları Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.
Kilis’te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Hatay üzerinden gelen komando birlikleri ve topçu bataryaları Kilis’e ulaştı. Jandarma Özel Hareket, Piyade Komando birlikleri, topçu bataryaları, mayına dayanıklı kirpiler ve askerleri taşıyan otobüsler ile birlikte 100 araçlık konvoy, Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.

PARTNER 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha
TVHB Merkez Konseyi Bakanı Eroğlu: Dünyada her 9 insandan biri yetersiz besleniyorTVHB Merkez Konseyi Bakanı Eroğlu: Dünyada her 9 insandan biri yetersiz besleniyor
Belediyeden satılık helikopterBelediyeden satılık helikopter
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut cinayeti davasında müebbet hapis kararına savcılıktan itiraz

Emine Bulut davasında Başsavcılık’tan flaş hamle!

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu bir ateşkes değildir

Bakan Akar 120 saat biterken uyardı!

Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Teröristlerin tünel sistemi ortaya çıkarıldı

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi

Dikkat! Bu ilçelerde su kesintisi olacak

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.