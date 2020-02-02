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Suriye sınırına obüs sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:08 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden Suriye sınırına sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lar, İslahiye'ye ulaştı. Obüslerden oluşan konvoy, çevre yolundan Hatay yönüne doğru gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.

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