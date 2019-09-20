Suriye sınırına sağlık ve kurtarma ekibi sevkiyatı

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - 'GÜVENLİ Bölge' için çalışma yürüten Türk ve ABD'li askerlerin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi'nin bulunduğu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırına sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunda PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarının teröristlerden temizlenip, güvenli hale getirilmesi talebini dile getirmesinin ardından sınır hattında başlayan hareketlilik sürüyor. Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekat sinyali verilmesinin ardından 5-7 Ağustos'ta Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile Ankara'da yapılan görüşmelerde, Fırat'ın doğusunda 'güvenli bölge' kurulması kararı verildi. Varılan mutabakatın ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iki ülke askerlerinin görev yapacağı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Suriye'nin kuzeyindeki hava sahasının Türkiye'ye ait insansız hava araçlarına açılmasının ardından bölgede Türk ve ABD helikopterleriyle havadan, iki ülke zırhlı araçlarıyla da karadan ortak devriye yapıldı.