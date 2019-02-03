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Suriye sınırına sahra hastanesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:10 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki Karkamış Gümrük Kapısı'na UMKE ekiplerince sahra hastanesi kuruldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Suriye sınırında bulunan Karkamış ilçesindeki gümrük kapısında sahra hastanesinin kurulumu tamamlandı.

Sağlık Bakanlığının talimatıyla Karkamış Gümrük Kapısı'nda sahra hastanesi kurulması için Gaziantep ve Hatay'da görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) cuma günü başlatılan çalışmalar sona erdi.

Çadır ve sedye kurulumları gerçekleştirilen, ayrıca zemin yalıtımı yapılan sahra hastanesinin aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi.

Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapacak.

Burada ilk tedavisi yapılan hastaların, Acil Servis ekiplerince Gaziantep'e götürüleceği belirtildi.

Şanlıurfa ve Mardin sınır hattında da sahra hastaneleri kurulacağı öğrenildi.

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